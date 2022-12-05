Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli okul arkadaşı mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli hangi okuldan mezun oldu?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli okul arkadaşı mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli hangi okuldan mezun oldu?
Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim yıllarında aynı okulda bulunup bulunmadıkları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE DEVLET BAHÇELİ OKUL ARKADAŞI MIYDI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" demişti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE DEVLET BAHÇELİ HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?
Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.
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