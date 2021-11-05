Süleyman Soylu'dan MHP'ye ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.
İzmir Valiliğinde, İl Güvenlik Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Konak Camisi'nde cuma namazı kıldı.
Konak Meydanı'nda AKP Konak İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "AK Nokta"yı ziyaret eden Soylu, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Bakan Soylu ardından MHP İzmir İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, Şahin ve MHP yöneticileriyle sohbet etti.
Soylu'ya ziyaretinde, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.
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