AKP'li Edremit Belediyesi'nde 'huzur hakkı' ödemesi adı altında çift maaş!

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:29

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:30

Ülkemizde milyonlarca yurttaş, işsizlik ve yoksullukla boğuşurken AKP’li Van Edremit Belediyesi’nde 7 yöneticinin, kendi maaşları dışında, “huzur hakkı” adı altında da ücret aldıkları ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın soru önergesine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van Edremit Belediyesi’nde müdür kadrosundaki 7 kişiye huzur hakkı ödendiğini açıkladı

TANAL, BAKAN KURUM’A VAN EDREMİT BELEDİYESİ’Nİ SORDU

CHP Genel Merkezi Doğu Masası’nda görevli olan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Van Edremit Belediyesi’ne ilişkin çok sayıda şikayet ve iddiayı soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşımıştı.

Tanal, 10 Ekim 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Van Edremit Belediyesi’nde liyakat esasında uzak şekilde kayırmacılık yapıldığı, belediye yetkililerinin yakınlarının, partililerin işe alındığı iddialarını, bazı belediye görevlilerinin mesaiye gelmeden maaş aldığı, haksız kazanç elde ettiği iddialarının doğru olup olmadığını sormuştu.

Tanal ayrıca Van ili Edremit Belediyesi'nde görev yapan kamu personellerinden kaç kişiye huzur hakkı ödemesi yapıldığını, Van Edremit Belediyesi'nde huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin kimler olduğunu, huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin Edremit Belediyesi'nde hangi görevi ifa ettiğini sormuştu.

CHP’’li Tanal, önergenin devamda ise “Van ili Edremit Belediyesi'nde, Belediye yetkililerinin yakını, partili olması sebebiyle işe alınan kişilere mesailere dahi gelmediği halde huzur hakkı ödemesi yapıldığı iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatılacak mıdır?” sorularını yöneltmişti.

BAKAN KURUM: 7 MÜDÜRE HUZUR HAKKI ÖDENİYOR

Van Edremit Belediye Başkanlığı’nın kendisine yolladığı savunma içerikli bilgi notu doğrultusunda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın önergesini cevaplandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Van Edremit Belediyesi’nde personel mesai giriş ve çıkışlarının denetlendiği, denetimin kart okutma sistemiyle gerçekleştirildiğini, çalışan kamu personelinin düzenli olarak mesailerine devam ettiğini, herhangi bir personelin kayırmacılık suretiyle mesaiye gelmeden haksız kazanç sağlamasının kesinlikle söz konusu olmadığı” öne sürdü.

Bakan Kurum, önerge yanıtının devamında ise “Belediye Personel A.Ş.’de yaptıkları görev, gösterdikleri performans ve aldıkları sorumluluklarla orantılı olarak müdür kadrosundaki 7 kamu görevlisine huzur hakkı ödendiğini” belirtti.

BAŞKAN, KUZENİNİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI!

Van Edremit Belediye Başkanlığı’nın “Belediyede kayırmacılık yapılmadığı” yönündeki savunması inandırıcı bulunmadı. CHP’li vekil Mahmut Tanal, Van Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın, amcasının oğlu Muhammed Ali Say’ı, kendi başkanlığı döneminde belediyede işe aldığını ve Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirdiğini ortaya çıkarmıştı.

Başkan İsmail Say’ın Van Gölü TV’de katıldığı programda, belediyede torpil ve kayırmacılık iddialarına ilişkin, “Çok iddialı konuşuyorum. Bir tek örneğini gösterirlerse istifa etmeye hazırım” dediği anlara ait video görüntüsünü Twitter hesabından paylan Tanal, “Van Edremit Belediyesi’nin kayyumu İsmail Say, bu ifşaatlardan sonra zerre kadar onurun varsa istifa edersin!” şeklinde tepki göstermiş ve kuzen Muhammed Ali Say’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttüğünü hatırlatmıştı.

"TEK YAPMAN GEREKEN İSTİFA ETMEK"

Tanal, Van Edremit Belediyesi’nin resmi internet sitesinde, kuzen Muhammed Ali Say’ın Özel Kalem Müdürü olduğuna dair ekran görüntüsünü, 11 Ekim 2022 tarihinde Twitter hesabından paylaşarak, devamında şunları yazmıştı:

“İsmail Say, AKP’nin adayı olarak seçimi kazanmadığın halde kayyum olarak, 15.04.2019 tarihinde Van Edremit Belediyesi Başkanlığı mazbatasını aldın. Başkanlık koltuğuna kurulur kurulmaz ilk icraat olarak, avukatlık ofisinde büro işçisi olan amcanın oğlu Muhammed Ali Say’ı belediyeye işe aldın. Akraban Muhammed Ali Say’ın 20.04.2019’da sözleşmeli personel olarak belediyeye girişi yapıldı. Akraban Say, 15.09.2020 tarihinde de belediyede kadroya alındı. Zaten şu an akraban, ‘kara kutun’, sağ kolun Muhammed Ali Say, Van Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyor. Tabii sayende belediyeye kapağı atan, sadece Muhammed Ali Say değil! Şu anki makam şoförünü, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı’nın “inşaat teknikeri” bölümündeki oğlunu, İnsan Kaynakları’nı teslim ettiğin yakın arkadaşını, başka şehirde öğretmenken getirip Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturttuğun yakın arkadaşını, AKP Edremit Kadın Kolları yöneticisi hanımefendiyi, AKP Kadın Kolları üyesi hanımefendiyi, bürokratın kardeşini, “Ekonomist” diye alınan AKP eski Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı’nı, AKP Edremit İlçe Başkanı’nın yakınını, İpekyolu Belediyesi’nden ‘kaçıp’ Edremit Belediyesi’ne sığınanları ve daha birçoğunu saymıyorum bile… İsmail Say, bu saatten sonra yapman gereken tek şey, sözünün arkasında durmak ve hiçbir zaman hak etmediğin Van Edremit Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmektir.”