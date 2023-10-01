Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Patlamayla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ‘yayın yasağı’ getirildi.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz."
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2023
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- Doğalgaza zam geldi!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler