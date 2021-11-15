Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olayın ardından Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da beraberinde AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Başak Cengiz'in annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz'i ziyaret etti.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ziyarette acılı aileye taziyeleri iletti. Ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- LPG'ye bir zam daha geliyor
- AKP'li vekilden tartışma yaratacak açıklama
- Eski AKP'li vekil Alevi ve Kürt yurttaşları hedef aldı
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti
- CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
- Abdurrahman Dilipak'tan bir garip itiraf
- THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Hiç kimse şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyleyemez