Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası: Bu da yurttaşın çakarı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 01:23

Güncelleme: 20.04.2023 - 01:23

İddiaya göre, İstanbul'da AKP plakalı bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği bir taksiciyle yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında AKP plakalı araç sürücüsü, taksiciyi araçtan indirerek tehdit etti.

"SEN DEVLET MİSİN?"

Taksici, "Sen devlet misin? Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz hem çakar takıyor, gelip yol kesiyor. Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Plakasını da görün" diyerek araçtan inen şahsa tepki gösterdi.

"ALDIRACAĞIM SENİ KARAKOLA"

Taksici ile araç sürücüsü arasında yaşanan diyalog şu şekilde;

-Sen sivil plakasın hayırdır devletin verdiği şey, sen devlet misin?

-Bana konuşma.

-Bekle polis çağırıyorum. Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz, kendisi çakar takıyor, gelip yol kesiyor.

-Terbiyesiz...

-Terbiyesiz sensin, ahlaksızsın. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Videoya çekin arkadaşlar. Terörist sensin.

-Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola. Acil gelin (Telefonda konuşuyor)

-Sen kimsin beni karakola alacaksın. Sen kime güveniyorsun?