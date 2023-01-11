Restoran reklamında 'çakarlı' otomobil kullandı: Cezadan kaçamadı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:11

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:11

İstanbul'da bir restoran sosyal medya hesapları için reklam filmi çektirmek istedi. Ocakbaşı olarak bilinen et restoranı, kuzu karkası vince bağlanarak havaya kaldırıldı.

Vince bağlanan et, daha sonra aşağı indirildi ve çakarlı bir otomobile bindirildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Bahçelievler Yenibosna otobüs durağında çekilen reklam filminde otomobil, çakarları açık vaziyette siren çalarak restorana doğru ilerlerken görüntülendi. Reklam filmi restorana ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Ancak görüntülerde çakarlı otomobili fark edenler duruma tepki gösterdi. Görüntüler Emniyet'i de harekete geçirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobilin plakasından sürücüye ulaştı. A.F. isimli kişiye ait olduğu belirlenen otomobilde, çakar tertibatının usulsüz olduğu tespit edildi.

Ekipler A.F.'ye 'Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan bin 823, 'Cam filmi taktırmak' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira para cezası uyguladı.