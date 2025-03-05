‘Sürece’ ilişkin atılacak adımlar konuşuluyor... DEM Parti hangi düzenlemeleri isteyecek?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:07

DEM Parti yetkilileri; Terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik silah bırakma ve lağvetme çağrısı sonrası yeni bir aşamaya geçen süreçle ilgili olumsuz durumların yaşanmaması adına yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyor.

İnfaz Kanunu kapsamında tutukluluk süreleri ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) özelindeki düzenlemeler değişiklik istenen konulardan başlıcalarını oluşturuyor. Bu konuda detaylar daha netleşmese de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan’ın dün Meclis muhabirlerine yaptığı açıklamalar bir çerçevenin çizilmesine olanak sağladı. Açıklamada yasal düzenlemeler için resmi adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet, söz konusu açıklamaların ardından DEM Partili milletvekillerinin TMK ve İnfaz Kanunu’yla ilgili daha önce verdiği yasa değişiklikleri tekliflerine mercek tuttu.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli’nin yasa değişikliği teklifleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infazlarında “koşullu salıverilme” ve “tahliye yollarının açılması”nı öngörüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan adı konmayan süreç kapsamında terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından atılacak adımlar merak konusu oldu.

Taraflar bu konuda talep ve beklentilerini söylerken, izlenecek yol hakkında ise herhangi bir plan paylaşılmıyor. İktidar; önceliğin terör örgütünün silah bırakması; DEM Parti-İmralı tarafı ise önceliğin terör elebaşısının fiziki koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca iktidarın yol haritasında sürecin hukuki altyapısı ve diğer teknik detayları İmralı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasında yapılan görüşmeler ile belirleyeceği öğrenildi.

İLK ADIMLAR TMK VE İNFAZ KANUNU'NDA MI OLACAK?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan’ın dün Meclis muhabirlerine yönelik düzenlediği basın toplantısında ise DEM Parti-İmralı tarafının süreç kapsamında atılmasını bekledikleri yasal düzenlemelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, “Eşit yurttaşlık çerçevesinde demokratikleşme sürecine girilmesi gerekiyor. Öcalan, ‘Ben örgütümü feshedeceğim’ diyor. Orada silah bırakıldı; ama nereye gidecekler? Bu konuda atılacak adımlar süreci belirleyecek. İnfaz yasasından tutun da yerel yönetimler olarak temel demokratik adımların atılması gerekiyor. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) da değişmeli. Yeni bir İnfaz Kanunu, demokratikleşme için atılması gereken bir adım olmalı” ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, bu taleplerin sadece süreç kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini ve Kobani davalarından ceza alanlar için yasa düzenlemesine ihtiyaç bulunmadığının da altını çizdi.

YASA TEKLİFLERİ KRİTİK!

Hatimoğulları, Meclis’te kurulacak bir özel yetkili komisyonla sürecin başlatılmasını istediklerini vurguladı. DEM Parti kaynakları ise süreçte yaşanacak olumsuz durumların önlenmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeler arasında; “silah bırakacak militanların bütünleşikleşmesine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması”, “İnfaz yasasında başta tutukluluk süreleri kapsamında ve TMK özelinde düzenlemeler yapılmasını” sayıyor. Bu kapsamda DEM Parti’nin talep ve beklentilerinin ne olduğu kamuoyunca merak konusu olurken, DEM Parti milletvekillerince Meclis’e sunulan yasa teklifleri bu konuda önemli ipuçlarını barındırıyor.

TMK’NİN 17'NCİ MADDESİNİN DEĞİŞİMİ İSTENMİŞTİ

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli; ayrı olmak üzere 25 Temmuz ve 24 Eylül 2024 “Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Koşullu Salıverme Yasağının Kaldırılması ve 25’inci Yılda Koşullu Salıverme İmkanının Sağlanması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

İkilinin verdiği teklif; 8 Ekim 2024’te esas komisyon olarak Adalet Komisyonu’na ve tali komisyon olarak da İçişleri Komisyonu’na havale edildi. Söz konusu yasa teklifle “ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverilme yasağı yürürlükten kaldırılıp, koşullu salıverme imkanı getirilmesi” yönünde düzenlemesi istendi. Böylece; TMK’nin 17’inci maddesindeki “ölüm cezaları, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz” hükmün yürürlükten kaldırılması talep edildi. Ağırlaştırılmış müebbetlere de hastalıktan tahliye yolunun açılması istendi.

HASTALIK AYRINTISI

İkili, söz konusu yasa tekliflerinin yanı sıra; İnfaz Yasası’nın 25’inci maddesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına hiçbir koşulda ara verilmeyeceği hükmün kaldırılması amacıyla “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu”nda değişiklik yapılması kapsamında 24 Eylül 2024’te yasa teklifinde bulundu. Teklif kapsamında, itiraz konusu madde hükmünün kaldırılıp, ağırlaştırılmış müebbet mahkûmlarının da aynı yasa içindeki “hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesini düzenleyen” 16’ıncı madde uyarınca gerekli koşullar sağlandığı takdirde tahliye olabilmelerini sağlanması istendi.

''PKK SİYASAL BİR SÜRECE GİRİYOR''

DEM Parti’nin TMK ve İnfaz Kanunu’nda söz konusu taleplerde bulunurken; terör örgütü PKK’nin sözde çatı örgütü KCK’nin sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu, terör örgütüne yakın TV kanalına yaptığı 'demokratik dönüşüm' açıklaması dikkat çekti. Karasu; “Öcalan’ın ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Evet, PKK fesih olacak; ama bu fesih, sadece fesih değildir. Bir demokratik dönüşüm olacak. Yeni bir biçimde siyasal mücadele içine giriyor” dedi.