Sürpriz gelişme: Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Siyaset gündemini hareketlendiren sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

MHP liderinin makamında gerçekleştiği görülen ziyaretin ardından Tanrıkulu'ndan açıklama geldi.

GÖRÜŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ziyaretin ardından kişisel X hesabından Devlet Bahçeli ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sezgin Tanrıkulu, buluşmanın içeriğine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."