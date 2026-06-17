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Sürpriz gelişme: Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Sürpriz gelişme: Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

17.06.2026 16:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sürpriz gelişme: Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Tanrıkulu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye "Kürt meselesinin barışçıl çözümü" konusundaki çabaları için Diyarbakır adına teşekkür ettiğini duyurdu.
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Siyaset gündemini hareketlendiren sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

MHP liderinin makamında gerçekleştiği görülen ziyaretin ardından Tanrıkulu'ndan açıklama geldi.

GÖRÜŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ziyaretin ardından kişisel X hesabından Devlet Bahçeli ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sezgin Tanrıkulu, buluşmanın içeriğine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."

İlgili Konular: #Sezgin Tanrıkulu #Devlet Bahçeli

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