Suruç anmasına gözaltı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

Kurbanlar için ilk tören Amara Kültür Merkezi bahçesinde düzenlendi. Yeşil Sol Partili Zülküf Uçar, geçen gün İstanbul’da bildiri dağıtırken gözaltına alınan 46 üniversite öğrencisinden 6’sının tutuklanmasını anımsatıp ve “Bildiri dağıtan genç arkadaşlarımız tutuklandı ama bu katliamın asıl failleri halen dışarıda” dedi.

Suruç için İstanbul Kadıköy’de de anma töreni yapıldı. “Kalplerimiz adalet için atsın” pankartı açan grup polisin engeliyle karşılaştı. TİP milletvekili Sera Kadıgil, anmada “Acınızı paylaşıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Polis anmaya katılanları gözaltına aldı.

Fotoğraf: Vedat Arık