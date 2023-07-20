İzmir’de Suruç’u anmak isteyenlere polisten sert müdahale! 13 gözaltı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 23:07

Güncelleme: 20.07.2023 - 23:07

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında 33 kişinin hayatını kaybetmesi üzerinden 8 yıl geçti. Gençlik örgütleri bu akşam İzmir Alsancak’ta “Suruç için adalet herkes için adalet” sloganıyla anma yaptı.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından sahile çıkarak denize karanfil atmak istedi. Polis, yürümekte ısrar eden gençlere izin vermeyip müdahale etti ve 13 kişiyi gözaltına aldı.