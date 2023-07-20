İzmir’de Suruç’u anmak isteyenlere polisten sert müdahale! 13 gözaltı
İzmir’de Şanlıurfa Suruç’ta IŞİD’in canlı bomba saldırısında katledilen 33 kişiyi anmak isteyen gençlik örgütleri basın açıklamasının ardından sahile çıkmak istedi. Gruba polis müdahale ederek 13 kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında 33 kişinin hayatını kaybetmesi üzerinden 8 yıl geçti. Gençlik örgütleri bu akşam İzmir Alsancak’ta “Suruç için adalet herkes için adalet” sloganıyla anma yaptı.
Grup yapılan basın açıklamasının ardından sahile çıkarak denize karanfil atmak istedi. Polis, yürümekte ısrar eden gençlere izin vermeyip müdahale etti ve 13 kişiyi gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Canan Karatay'a tepki
- Eğitimde acı tablo...
- Cennet Koyu, Cengiz Koyu oldu!
- 60 liralık kuponla tarihin en büyük ikramiyesini kazandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- 'Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz'
- Şeyhler altyapı yatırımlarına çökmek istiyor!
- Ferdi Tayfur'un kızına kaset şantajı!