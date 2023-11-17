Tahliye edilen Barış Pehlivan’dan ilk paylaşım!
Gazetecilik faaliyeti nedeniyle 3 aydır hukuksuz şekilde tutuklu olarak yargılanan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan tahliye edildi. Tahliye sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Pehlivan ilk paylaşımında, “Evimdeyim” dedi.
Köşe yazısında kullandığı bir ifade nedeniyle kamu görevlisine hakaret davası açılan gazeteci Barış Pehlivan’ın yargılandığı dava kamu görevlisinin şikayetini geri çekmesinin ardından düştü. 3 aydır denetimli serbestlik yasası uygulanmadan cezaevinde tutulan Barış Pehlivan davasının düşmesiyle tahliye edildi.
Pehlivan cezaevinden çıktıktan sonra yapığı ilk sosyal medya paylaşımında, “Yeniden merhaba! Evimdeyim… 3 aylık bu zor süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gün gelecek, daha çok güleceğiz…” dedi.
Yeniden merhaba!— Barış Pehlivan (@barispehlivan) November 17, 2023
Evimdeyim…
3 aylık bu zor süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.
Gün gelecek, daha çok güleceğiz… ??? pic.twitter.com/b9cf89lTWy
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