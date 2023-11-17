Tahliye edilen Barış Pehlivan’dan ilk paylaşım!

Gazetecilik faaliyeti nedeniyle 3 aydır hukuksuz şekilde tutuklu olarak yargılanan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan tahliye edildi. Tahliye sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Pehlivan ilk paylaşımında, “Evimdeyim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:03
Tahliye edilen Barış Pehlivan’dan ilk paylaşım!
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Köşe yazısında kullandığı bir ifade nedeniyle kamu görevlisine hakaret davası açılan gazeteci Barış Pehlivan’ın yargılandığı dava kamu görevlisinin şikayetini geri çekmesinin ardından düştü. 3 aydır denetimli serbestlik yasası uygulanmadan cezaevinde tutulan Barış Pehlivan davasının düşmesiyle tahliye edildi.

Pehlivan cezaevinden çıktıktan sonra yapığı ilk sosyal medya paylaşımında, “Yeniden merhaba! Evimdeyim… 3 aylık bu zor süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gün gelecek, daha çok güleceğiz…” dedi.


Barış Pehlivan

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