Tahliye edilen Barış Pehlivan’dan ilk paylaşım!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:03

Güncelleme: 17.11.2023 - 19:03

Köşe yazısında kullandığı bir ifade nedeniyle kamu görevlisine hakaret davası açılan gazeteci Barış Pehlivan’ın yargılandığı dava kamu görevlisinin şikayetini geri çekmesinin ardından düştü. 3 aydır denetimli serbestlik yasası uygulanmadan cezaevinde tutulan Barış Pehlivan davasının düşmesiyle tahliye edildi.

Pehlivan cezaevinden çıktıktan sonra yapığı ilk sosyal medya paylaşımında, “Yeniden merhaba! Evimdeyim… 3 aylık bu zor süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gün gelecek, daha çok güleceğiz…” dedi.