Son dakika... Barış Pehlivan tahliye edildi: Cumhuriyet okurlarına özel açıklama!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:17

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:31

Davası düşen gazeteci, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkındaki denetimli serbestlik dilekçesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Pehlivan, Maltepe Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.

DAVA DÜŞMÜŞTÜ

‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.

AVUKATI DİLEKÇEYİ TESLİM ETMİŞTİ

Pehlivan'ın avukat Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik talepli dilekçenin İnfaz Hakimliği’ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dün teslim edildiğini ifade etmişti.

TAHLİYE OLDU

Son olarak 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan, Maltepe Cezaevi'nden tahliye oldu.

İLK AÇIKLAMA

Tahliyesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pehlivan, şunları söyledi:

"Hiç olmaması gereken süreç yaşadım 3 aydır. Maalesef bu iktidar, yargı sistemi beni 3 aylığına cezaevine soktu. Hakettiğim denetimli serbestlik hakkını bana çok gördüler. bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik. En sonunda bir davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Yargıdaki çürümüşlüğün yanında okyanusta kum tanesi kadar kalıyor. Türkiye'de gazetecilere olan baskıları çözmüyor. Benimki sadece küçük simge.

Umarım böyle süreçleri daha az yaşadığımız Türkiye'ye kavuşuruz. Dün nasıl gazetecilik yaptıysam yine aynı gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim."