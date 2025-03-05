FETÖ'ye 'Kıskaç-40' operasyonu: Edirne'de 2 kişi daha tutuklandı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:19

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:20

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubesi ekipleri FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında Edirne'de İ.S, H.S. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S. ve H.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Ş'ye "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı "Kıskaç-40" operasyonunda bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladıkları belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Daha sonra operasyon düzenlenen illerin sayısı 32'ye, gözaltına alınanların sayısı 372'ye çıkmış, yakalanan zanlılardan 4'ü kamu çalışanı 126'sı tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakılmıştı.