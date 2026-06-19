Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa dilekçesini verdi: 'Cuntayı sökerseniz koşarak dönerim'

CHP’de butlan yönetiminin disipline sevk ettiği tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “butlan yönetimini tanımadığını” belirterek istifa dilekçesini CHP genel merkezine teslim etmek üzere Bolu İl Başkanlığı’na gönderdi.

Konuyla ilgili CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Karagöz’a mektup gönderen Özcan, “Kılıçdaroğlu hukuken izah edilemeyecek bir karar ile partimize kayyım olarak atandı. Bazıları Kılıçdaroğlu’nun utanacağını ve böyle bir görev kabul etmeyeceğini iddia etse de kayyım ‘güle oynaya’ ipi malum çevrelerin elinde olacak şekilde polis ile partimize çöktü. İlk gün bu karara tepki vererek istifa edecektim. Ancak sizlerin ve partili ağabeylerimin telkini ile beklemek zorunda kaldım. Ancak bu siyasi cuntanın beni disipline verdiklerini duyup, sosyal medya aracılığıyla istifamı duyurdum” dedi.

"SAVUNMAMI 6 TEMMUZ’DA DİNLEYEBİLİRLER"

Özcan, mektubunda “AKP’ye karşı başarılı olmuş CHP’lileri hiç içine sindiremeyen Kılıçdaroğlu çetesi partiyi bitirmek için görevlendirilmiş. Arınma kavramı ile akıllarınca beni kirletecekler. Bunun için de cunta disiplin kuruluna sevk etmişler. Sokağa çıkmaya yüzü olmayan kiralık siyasetçileri muhatap alacak değilim. O yüzden yandaş basının iğrenç iftiralarını emir kabul edenlere savunma vermem. Savunmamı dinlemek isteyen, 6 Temmuz’da başlayacak duruşmamı dinlesin” değerlendirmesini yaptı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIM"

Butlan yönetiminin gitmesi halinde partiye döneceğini de söyleyen Özcan, “Umudum pek kalmamakla birlikte eğer cuntayı partiden söküp atabilirseniz koşa koşa babaevine dönmek isterim. Partiyi cunta işgalinden kurtaramaz ve başka çare kalmadığı düşünülerek yeni bir yol açalım derseniz, genel başkanımızın hemen arkasında konuşlanacağımdan kuşkunuz olmasın” ifadelerini kullandı.

Özcan dilekçesinde de, “İşgal altında bulunan CHP üyeliğinden istifa ediyorum. İşbu istifa dilekçesini hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP genel merkezine kayyım olarak atananlara kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum. Gereğini arz ederim” ifadelerine yer verdi.