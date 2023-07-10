Tanju Özcan'dan 'Sonuçları ağır olur' uyarısı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:46

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:21

Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşünün 8. gününde, Kahramankazan ilçesi yakınlarında verilen molada basın toplantısı düzenledi.

Özcan yürüyüşe devam ettiklerini, 12 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını belirtti.

"ARTIK BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Özcan, "Dün bir kahvehaneye gidip, 'Hatalarımızdan ders çıkardık, önümüze bakacağız.' diyor yani 'devam edeceğiz' demeye getiriyor. İnsanların yaşıyla ilgili bir şey demek istemiyorum ama Sayın Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum, 'Sen 75 yaşında yenemedin Tayyip Erdoğan'ı da 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?' Artık bırakmanın zamanı geldi, insanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse CHP baraj altında kalacak" diye konuştu.

"ERDOĞAN BİZİM ADAYIMIZI BİLE BELİRLEDİ"

Özcan, şunları kaydetti:

"Daha bir yıl önce anketlerde insanların yüzde 60'ı, 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum.' diyordu. Ama Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'Çık karşıma bay Kemal' diyen Erdoğan, bizim adayımızı da belirlemiş oldu. Ekonomi bu kadar kötüyken, yolsuzluklar bu kadar alıp başını gitmişken, bir sürü pislik ayyuka çıkmışken biz bu seçimi Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliği sebebiyle kaybettik. Soyut beka sorunu, somut olayların önüne geçti. 'Beka sorunu derken neyi kast ediyorsunuz?' sorusunu bile soramadık. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır. En büyük beka sorunu budur."

"PLANLANDIĞINI HİSSEDİYORUM"

Bir basın mensubunun, genel merkeze ulaşacağı çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de parti önünde toplanacağı iddialarına ilişkin Özcan, "Korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın" dedi.