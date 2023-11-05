Tanju Özcan'dan Özel'e tebrik: Boşuna 203 kilometre yürümemişim

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Özcan'ın mesajında "Boşuna 203 kilometre yürümemişim" ifadelerini kulllandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:06
Tanju Özcan'dan Özel'e tebrik: Boşuna 203 kilometre yürümemişim
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık için yarıştığı kurultayda seçimi kazanan Özgür Özel oldu.

Özgür Özel'i tebrik eden isimlerden biri de CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

Özcan, Özel'le ilgili sosyal medya hesabından daha önce yaptığı "Bugün gördüm ki niyetin halis. Duygu ve düşüncelerin için şükranlarımı sunuyorum. Kazanman için elimden geleni yapacağım" paylaşımını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı: 

"CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum. Boşuna 203 kilometre yürümemişim. Değişim Türkiye için hayırlı olsun." 

İşte Özcan'ın paylaşımı:

 

"TANJU'YU EVİMDE YATIRIRIM"

Özgür Özel, partisinin Düzce İl Kongresi çıkışında bir seçmenin Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceği sorusuna, "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil" yanıtını vermişti.

 


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