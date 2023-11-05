Yandaş yazar Fuat Uğur, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i hedef aldı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 08:20

Güncelleme: 05.11.2023 - 08:21

Cumhuriyat Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00'de başlayan oy verme işlemi saat 23.00'te tamamlandı. İlk tur seçimde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Kurultayda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildi.

13 yıldır bu görevi sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, sonuçların açıklanması sonrası yaptığı konuşmada, hayatının en büyük gururunu, onurunu yaşadığını söyledi.

Özgür Özel, "Bunu Cumhuriyet'in 100. yılında, hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliği ile ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde, şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZEL, FUAT UĞUR'UN HEDEFİNDE

İktidara yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı ve yorumcusu Fuat Uğur ise sosyal medyadan isim vermeden Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Uğur, "FETÖ ve para kazandı. Yeni dönemin kodları yazıldı bile" ifadelerini kullandı.