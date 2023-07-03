Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başladı
Cumhurbaşkanı seçiminden sonra yaptığı açıklamalarla tartışılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü resmen başladı. Özcan, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edilmişti. Geçici ihraç süresi dolan Özcan, 13 Haziran’da CHP’ye geri dönmüştü.
Tanju Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘değişim’ çağrısı yapmıştı.
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.
'DEĞİŞİM VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ'
İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘değişim ve adalet yürüyüşü’ başlatacağını açıklamıştı.
Özcan'ın yürüyüşü bugün itibarıyla başladı.
Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunan ve disipline sevk edilen Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek.
July 3, 2023
NE OLMUŞTU?
Özcan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli tekliflerin geldiğini iddia ederek, yürüyüşünden vazgeçmeyeceğini söylemişti.
Özcan dün gazetecilere yaptığı açıklamada da “Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, ‘Kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim” ifadelerini kullanmıştı.
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