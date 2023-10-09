Tanju Özcan’ın fotoğrafını çöpe atan CHP’li disipline sevk edilecek

Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 09.10.2023 - 17:27

CHP’den ihracı kesinleşen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Bolu İl Başkanlığı binasındaki duvara asılı fotoğrafı çöpe atıldı. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı konuyla ilgili açıklama yaparken, Özcan’dan da tepki geldi.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’den ihraç edilmesine karşı açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, ihraç kararını doğru buldu. Böylece Tanju Özcan’ın CHP’den ihracı kesinleşti.

Özcan’ın CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvara asılı halde bulunan fotoğrafı indirildi. Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, Özcan’ın fotoğrafını parti binası önündeki çöpe attı.

‘TASVİP ETMİYORUZ, DİSİPLİN SUÇUDUR’

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç konuya dair bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Bugün sosyal medyada belediye meclis üyelerimizden birinin yapmış olduğu paylaşımdaki video, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı İsmail Hakkı Candemir döneminde çekilmiş olup, ben ve yönetimim olarak kesinlikle böyle bir hareketi kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Partimizin her kademesinde görev almış, partimizden 4 dönem milletvekilliği ve 1 dönem de belediye başkanı olarak seçilmiş olan Tanju Özcan, şuan partimizde olmasa da yıllarca emek vermiş isimlerden birisidir. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki çöpe atılan fotoğrafta Tanju Özcan’ın fotoğrafının yanında partimizin logosu yer almaktadır. Partimizin logosunun bulunduğu bir görselin çöpe atılması kabul edilemez ve kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu bir disiplin suçudur. İl Başkanımız Sayın Ersan Türkoğlu bu konuda gerekli yaptırımı yapacaktır.”