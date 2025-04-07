Tansiyon sorunu nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı: Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Sağlık sorunlarına karşın 16 gündür tutuklu bulunan Mahir Polat, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Gelişmeyi Avukatı Erkam Erdem duyurdu.

Tansiyon sorunu nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı: Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, 10.00 sularında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 

Polat için avukatları, “Sağlık durumu tam teşekküllü hastanede incelensin” talebinde bulunmuş, savcılık tarafından yaklaşık 10 gün önce onaylanan bu talep işleme konulmamıştı. 

RAPOR BELİRLEYİCİ OLACAK

Polat’ın, kontrollerden sonra her sonuçta önce cezaevine döneceği, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda karar verileceği öğrenildi.


Etiketler: #Mahir Polat

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