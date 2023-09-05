Tarihi başarıyı 3 siyasi parti kutlamayı ‘unuttu’: Kutlayan vekiller de hedef oldu

Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:49

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:49

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Filenin Sultanları’nın bu başarısı Türkiye’nin her bölgesinde coşkuyla kutlanırken, takım oyuncularını hedef gösterenler de oldu. Siyasiler tebrik mesajları yayımladı, halk ise meydanlarda kutladı.

Siyasi partiler kurumsal hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Ancak Yeşil Sol Parti, Saadet Partisi ve HÜDA PAR Türkiye’nin tarihi başarısına yönelik herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

CHP Milletvekili Türkan Elçi ve Yeşil Sol Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, partilerinin kutlamadığı zafer üzerinde tebrik paylaşımında bulundu. Ancak iki kadın vekilin paylaşımları hedef oldu.

Voleybolcularımız muhteşem ötesiydi. Büyük bir heyecan yaşattılar. İyi olan ne varsa orada kadınlar var!

Bravo?????? pic.twitter.com/5MoqJ1fSxA — Sevilay Çelenk (@SevilayyCelenk) September 3, 2023

Türkan Elçi tebrik mesajına gelen yorumlara şu cevabı verdi:

“Yaptığım bu paylaşımdan ne de çok rahatsız oldunuz. Küfürler gırla. Üstelik utanmadan Kürtçe isimli hesaplardan yazıyorsunuz. Kürt olmadığınız, kimin trolü olduğunuz o kadar belli ki. Kimse yutmaz kusura bakmayın. Gerçek yüzlerini saklayan maskeliler ordusu.”