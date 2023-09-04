Galatasaray Düşünce Derneği’nden Ebrar Karakurt’a destek
Galatasaray Düşünce Derneği, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ile ilgili nefret söylemine tepki göstererek “İnsanları milletleri, dilleri, dinleri, cinsiyetleri ve cinsel eğilimleri üzerinden ötekileştirmek nefret suçudur. Erbar’a sesi çok çıkan bir azınlık tarafından yapılan saldırılar kesinlikle kabul edilemez” açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ile ilgili nefret söylemiyle ilgili kurucusu olduğu Galatasaray Düşünce Derneği'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, Galatasaray Düşünce Derneği'nin, büyük önder Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünün hatırlatıldığı açıklaması şöyle:
“ÖTEKİLEŞTİRMEK NEFRET SUÇUDUR”
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' der. Sporda ahlak fair play kuralları dahilinde kazanmak için terinin son damlasına kadar mücadele etmek ve yaptığın işe saygı duymaktır.
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, gösterdiği istikrarlı gelişim ve amansız mücadelesi ile Atatürk’ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamış ve her onurlu Türk vatandaşının kalbinde kendisine yer açmıştır.
İnsanları milletleri, dilleri, dinleri, cinsiyetleri ve cinsel eğilimleri üzerinden ötekileştirmek nefret suçudur. Erbar’a sesi çok çıkan bir azınlık tarafından yapılan saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Galatasaray Düşünce Derneği olarak sporcumuzun yanındayız.
Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa’yı dize getiren Türk kadınlarını gönülden tebrik eder ve başarıların devamını dileriz.”
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