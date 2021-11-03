'Tarikatlar jandarmaya sızmasın' dedi, giriş yasağı geldi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:18

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) FETÖ'den boşalan kadrolara başka dini grupların yerleştiğine dair uyarılarda bulunan Gazi Üsteğmen Erhan Kaleli'ye askeri tesislere giriş yasağı geldi.

Kaleli, kendisiyle ilgili olarak alınan kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Bu kadar da olmaz, hatadır diyordum. Değilmiş. Tarikatlar Jandarma’ya sızmasın dediğim için hakkımda açılan 3 soruşturmadan sonra şimdi de askerî tesislere girişim yasaklanmış. Daha ne kadar alçalacaksınız merakla bekliyorum. Sırada Gazilik maaşım mı var?"

"BAŞKA TARİKATLAR YERLEŞTİRİLİYOR"

Kaleli, gazetemizde "Subay ve astsubaylık kontenjanlarını Menzilciler doldurdu iddiası" başlığıyla yayınlanan röportajında, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ndeki subay ve astsubaylık için ‘şehit ve gazi’ yakınlarına ayrılan kontenjanlarla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Mülakatlarda kamera kaydı alınması gerektiğini ya da mülakatın kaldırılması gerektiğini kaydeden Kaleli, “15 Temmuz’dan sonra mülakat komisyonları ağırlıklı olarak sivil personelden teşkil edilmiş durumda. Askerlerin komisyonda söz hakları yok. Bazı subaylar bu durumdan rahatsız. FETÖ’den boşalan yerlere bugün başka tarikatlar yerleştiriliyor” demişti.







