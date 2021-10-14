CHP'li Adıgüzel polis akademisi alımlarıyla ilgili cemaatleri işaret etti: "Hükümete yakın vakıfların listeye yerleştirilmesi bekleniyor"
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Polis Eğitim Akademisi alımlarına ilişkin, "Şimdi 180 bin genç sonuçların neden açıklanmadığını merak ediyor. Ben nedenini söyleyeyim; İçişleri Bakanlığı içerisinde yuvalanmış bulunan Menzil Cemaati’nin listeleri kendi adamlarına göre kontrol etmesi bekleniyor. Yine TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ve ENSAR gibi hükümete yakın vakıf ve derneklerin kendi adamlarını listede yarıştırması ve yerleştirmesi bekleniyor" dedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı’nın 2020’nin Aralık ayında açtığı 8 bin kişilik kadroya 180 bin kişinin başvurduğunu, ancak sonuçların halen açıklanmadığını söyledi. Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.
Adıgüzel konuya ilişkin bir video da yayınlayarak, "Şimdi 180 bin genç sonuçların neden açıklanmadığını merak ediyor. Ben nedenini söyleyeyim; İçişleri Bakanlığı içerisinde yuvalanmış bulunan Menzil Cemaati’nin listeleri kendi adamlarına göre kontrol etmesi bekleniyor. Yine TÜGVA TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ve ENSAR gibi hükümete yakın vakıf ve derneklerin kendi adamlarını listede yarıştırması ve yerleştirmesi bekleniyor" dedi.
İLANDAN SONRA PERSONEL SAYISI MI ARTIRILDI?
Adıgüzel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:
“Geçen bunca süreye rağmen alımlar için niçin beklenilmektedir? Alınacak personel sayısında ilan edildikten sonra artış yapıldığı doğru mudur? Bir artış yapıldı ise sayısı nedir ve hangi alanda kullanılacaktır? Bu ilave kadroya alınacak kişiler önceki başvurular ve mülakatlar arasından mı seçilecektir? Yoksa bu ilave kadroları başvuru şartları ve alınacak kişiler farklı mıdır?'”
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