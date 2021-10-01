Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yurt isyanı: “Özel yurt ve cemaat yurtlarında kalmaya zorlanıyoruz”

01 Ekim 2021 Cuma, 18:42

Kocaeli Üniversitesi Dayanışma Platformu öğrencileri, son dönemde artan ev kirası ve yurt ücretlerine karşı neler yapabileceklerini konuşmak bir araya geldi. Öğrenciler adına yapılan açıklamada, "Kocaeli kentinde KYK'ya ait kapasitesi sadece 16 bin öğrencilik var. Yurt ücretleri yüzde 15-25 oranında zamlanıp 275-540 lira olurken bizler çok yüksek fiyatlı özel yurt ve cemaat yurtlarında kalmaya zorlanıyoruz" denildi.



Kocaeli Üniversitesi Dayanışma Platformu adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bugün burada, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak, sorunlarımızı tartışmak, tanışmak, çözüm önerileri üretmek için bir araya geldik. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz ile birlikte uzun bir dönemin sonunda kampüslerine dönen biz üniversite öğrencileri, artan yoksulluk ve geleceksizlik ile birlikte eğitim hakkımızın gasp edildiği günlerden geçiyoruz. Bizler, bir yandan niteliksiz eğitim ile karşı karşıyayken KYK’dan aldığımız 650 lira burs-kredi ile geçinemediğimiz için insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Buna rağmen saraylardan bize ‘650 lira elinize, dizinize dursun’ deniliyor.

'YÖK, OKULUNDA HİJYEN KOŞULLARINI SAĞLAYAMIYOR'

"Eğitim alırken gündelik ihtiyaçlarımızı gidermek ve yaşamımızı devam ettirmek devletin göreviyken biz öğrencileri düşünen hiçbir politika uygulanmıyor. Öğrencilerin kente gelmesi ile birlikte fahiş oranda artan ev kiraları bizleri, derme çatma, küçücük, havasız odalara mahkum ediyor. 60 bin öğrencinin bulunduğu Kocaeli kentinde KYK'ya ait kapasitesi sadece 16 bin öğrencilik var. Yurt ücretleri yüzde 15-25 oranında zamlanıp 275-540 lira olurken bizler çok yüksek fiyatlı özel yurt ve cemaat yurtlarında kalmaya zorlanıyoruz. Sağlığımız göz ardı edilerek bizlere verilen yemeğin bir de porsiyonları küçültülüp fiyatları arttırılıyor. Bizleri iki aşı olmadığımız takdirde okuluna almayacağını belirten YÖK, okulunda hijyen koşullarını sağlayamıyor; maske, hijyen ve dezenfektan desteğinden bulunmuyor.”

Açıklamada öğrencilerin istekleri şöyle sıralandı:

1- Yurt kapasiteleri arttırılsın ve yurtlar ücretsiz hale getirilsin.

2- Ev kiraları denetlensin, kiralar düşürülsün, öğrencilere kira desteği sağlansın.

3- Yemekhanede besin değeri yeterli, sağlıklı, ücretsiz yemek sağlansın.

4- Harçlar kaldırılsın.

5- Krediler burslara çevrilsin, borçlar silinsin, burs ücretleri temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz ölçüde arttırılsın.

6- Kampüste pandemi koşullarına uygun önlemler alınıp ücretsiz maske ve dezenfektan sağlansın.

Bütün sıra arkadaşlarımızı bize dayatılan bu koşullara karşı ücretsiz, nitelikli ve bilimsel eğitim taleplerimizi büyütmek için dayanışmaya çağırıyoruz.