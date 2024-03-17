Agrobay İşçileri Ankara’ya yürüyecek

İzmir’in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım-Sen’e üye olmalarının ardından işten çıkarılan işçilerin direnişi aylardır sürüyor. İşçiler yerel seçimler öncesinde, yarın İzmir Bergama’dan Ankara’ya yürüyecek.

ANKA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:43
Agrobay İşçileri Ankara’ya yürüyecek
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İzmir’deki Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası’na (Tarım-Sen) üye olduktan sonra işten çıkarılan işçiler, İzmir’den Ankara’ya yürüyecek.Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, “Biz kararlıyız bu yürüyüş kaç gün sürse de bu yola çıkacağız. Bu yolda yürüyeceğiz ve çözümü alacağız. Emekçiler kazanacak” dedi. 

“HİÇBİR SONUÇ ELDE EDEMEDİK”

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, konuya ilişkin “Agrobay işçileri yarın Bergama’dan Ankara’ya yürüyor. Direnişin yedinci ayı geride kaldı. Bugüne kadar pek çok siyasi parti temsilcisiyle, milletvekilleriyle görüştük, hiçbir sonuç elde edemedik. Ama biz şunu biliyoruz seçim üzeri bu meselenin çözülme imkanı var. Neden var? Biz bugüne kadar pek çok siyasiyle görüştük, geldiğimiz gördüğümüz tablo bu işin çözülebilir olduğu yönünde. Bugün çözülebilen şeyi biz bugün çözülmesini istiyoruz” dedi. 

“BİZ BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ VE ÇÖZÜMÜ ALACAĞIZ”

Kocagöz açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Biz seçimlerin sonuna ertelenmiş, seçim sonrası ne olacağı belli olmayan bir Bergama’da bu sorunun çözülebileceğini inanmıyoruz. Biz bu sorunun bugün çözülebilir olduğuna inanıyoruz. Ve bize söylenen de bu sorunun bugün çözülebilir olduğu. Dolayısıyla biz bu çözümü almak için geliyoruz. Bergama’dan yürüyüşe başlayacağız. Buradan bütün emek dostlarını, emekçileri, işçileri, köylüleri bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Biz kararlıyız bu yürüyüş kaç gün sürse de bu yola çıkacağız. Bu yolda yürüyeceğiz ve çözümü alacağız. Emekçiler kazanacak.”



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