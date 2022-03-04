Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.
Tarımın Türkiye'de neredeyse yok olacak düzeye gelmesinin sorumlusu olarak gösterilen ve muhalefetin yanı sıra tarımla meşgul olan yurttaş, köylü, girişimcinin de tepkisini çeken Bekir Pakdemirli, bu gece sürpriz bir şekilde görevinden affını istedi.
Pakdemirli'nin Bakanlık'tan affını istemesi ve af talebinin kabülü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.
8 BAKAN DEĞİŞTİ
Pakdemirli'nin istifasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesinden şimdiye kadar 8 bakan ayrılmış oldu.
VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR
Bekir Pakdemirli'nin yerine gelen Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960’da, Kahramanmaraş’ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktorasını İngiltere'de Cranfield Üniversitesi’nde tamamladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995’te doçent, 2001’de profesör oldu. 16’sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.
22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem’de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem’de aynı Komisyon’un Başkanlığına yeniden seçildi.
İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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