Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:15

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:15

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaşanan darp olaylarının ardından gündem oldu. Peki, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Emin Geylani hangi partiden? İşte, Mehmet Emin Geylani hakkında merak edilenler...

MEHMET EMİN GEYLANİ KİMDİR?

Mehmet Emin Geylani 1982'te Bitlis, Tatvan'da dünyaya gelmiştir. 2000-2004 yılları aralığında İzmir'de toptan ve perakende gıda işletmeciliği ile uğraşmıştır. 2004-2006 yılları arasında ise İstanbul'da şehir içi ulaşım işi ile ilgilenmiştir.

Bir yandan çalışırken diğer yandan 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü açıktan tamamlamıştır. 2007-2008 yıllarında SMMM zorunlu staj eğitimini yerine getirmiş ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmuştur.

Bitlis merkezli bir aile şirketiyle birlikte inşaat ve konfeksiyon alanlarında da aktif olarak yer almaktadır.

Ekonomiden Sorumlu İş Başkan Yardımcısı olarak seçilen Mehmet Emin Geylani, Bitlis MÜSİAD temsilciliği kurucusu ve Temsilcilik Başkanlığı ve Tatvan Gençle birliği Spor Kulübü kurucusu ve başkan yardımcısı olarak da aktif görev almaktadır.

2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkanı Adayı olmuş ve seçimi kazanmıştır.

MEHMET EMİN GEYLANİ HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Emin Geylani, 30 Mart 2012 tarihinde Bitlis Ak Parti İl Başkanlığı Genel Kurul seçimlerinde Bitlis Ak Parti İl Başkanlığı yönetimine seçilmiştir.

MEHMET EMİN GEYLANİ ÖZEL HAYATI

Mehmet Emin Geylani evli ve iki çocuk babasıdır.