Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici kimdir? Özgür Yici kaç yaşında, nereli?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici kimdir? Özgür Yici kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 20:06
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici kimdir? Özgür Yici kaç yaşında, nereli?
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Gazeteci Özgür Yici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı oldu. Özgür Yici'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖZGÜR YİCİ KİMDİR?

Özgür Yici, Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin ekibinde gazeteciliğe başladı. Müzik dergileri yönetti. Daha sonra Ercan Arıklı’yla beraber Esquire dergisini çıkardı. Sayısız derginin başkanlığını yaptı.

Yici, Vatan Gazetesine geçen Zafer Mutlu ekibinde gazetenin hafta sonu eklerinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Yici ayrıca IN STYLE, Haftalık, Boxer gibi dergileri çıkaran Vatan Dergi Grubu’nu Ercan Arıklı ile beraber kurdu.

Yici, daha sonra Ferit Şahenk’in sahibi olduğu National Geographic, cnbc-e dergi, evo, billboard gibi önemli dergileri çıkaran Doğuş Yayın Grubunda Dergi Grup Başkanı oldu. Ardından tekrar Sabah grubuna geçerek dijital yayınları yönetti.


Özgür Yici Gazeteci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başdanışman

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