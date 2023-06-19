Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici kimdir? Özgür Yici kaç yaşında, nereli?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici kimdir? Özgür Yici kaç yaşında, nereli?
Gazeteci Özgür Yici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı oldu. Özgür Yici'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ÖZGÜR YİCİ KİMDİR?
Özgür Yici, Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin ekibinde gazeteciliğe başladı. Müzik dergileri yönetti. Daha sonra Ercan Arıklı’yla beraber Esquire dergisini çıkardı. Sayısız derginin başkanlığını yaptı.
Yici, Vatan Gazetesine geçen Zafer Mutlu ekibinde gazetenin hafta sonu eklerinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu.
Yici ayrıca IN STYLE, Haftalık, Boxer gibi dergileri çıkaran Vatan Dergi Grubu’nu Ercan Arıklı ile beraber kurdu.
Yici, daha sonra Ferit Şahenk’in sahibi olduğu National Geographic, cnbc-e dergi, evo, billboard gibi önemli dergileri çıkaran Doğuş Yayın Grubunda Dergi Grup Başkanı oldu. Ardından tekrar Sabah grubuna geçerek dijital yayınları yönetti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
- TÜRK-İŞ ve TİSK'in 'asgari ücret' talebi belli oldu!
- ‘Artık konuşacağım’ diyen tutuklu
- Taşkesenlioğlu'ndan bir şaibeli onay daha
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- Kayıptı, cesedi çöp torbasında bulundu
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi
- Derin dondurucuda 4 ceset! Sır perdesi aralanıyor...
- Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı