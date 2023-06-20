MasterChef All Star yarışmacısı Hakan Kanık kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Hakan hangi sezonda yarıştı?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:35

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:35

MasterChef All Star yarışmasının yeni yarışmacısı Hakan'nın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hakan'nın MasterChef'in hangi sezonunda yarıştığı araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star Hakan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Kanık hangi sezonda yarıştı? İşte, MasterChef Hakan hakkında merak edilenler...

HAKAN KANIK KİMDİR?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüşü yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdaşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı.

15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.

MASTERCHEF HAKAN HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

MasterChef Hakan Kanık, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda mücadele etmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 SEZONU YARIŞMACILARI KİMLER?

Cemre Uyanık

Açelya Kılıçay

Alican Sabunsoy

Bahri Papila

Eda Karabulut Nayır

Ekin Eylem Ulaş

Faruk Batuhan Öner

Güzide Mertcan

Kıvanç Ermiş

Murat Tokmak

Mustafa Aydın

Müge Güney

Nalan Toprak

Onur Dursun

Orhan Eren

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Yasin Obuz

Yekaterina Sungu

MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2019 sezonunun şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu.