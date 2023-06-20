MasterChef All Star yarışmacısı Hakan Kanık kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Hakan hangi sezonda yarıştı?
MasterChef All Star'ın 6. bölümünde yer alan eski sezon yarışmacısı Hakan Kanık'ın kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler Hakan hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, MasterChef All Star Hakan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Kanık hangi sezonda yarıştı?
MasterChef All Star yarışmasının yeni yarışmacısı Hakan'nın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hakan'nın MasterChef'in hangi sezonunda yarıştığı araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star Hakan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Kanık hangi sezonda yarıştı? İşte, MasterChef Hakan hakkında merak edilenler...
HAKAN KANIK KİMDİR?
17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüşü yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdaşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı.
15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.
MASTERCHEF HAKAN HANGİ SEZONDA YARIŞTI?
MasterChef Hakan Kanık, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda mücadele etmişti.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 SEZONU YARIŞMACILARI KİMLER?
Cemre Uyanık
Açelya Kılıçay
Alican Sabunsoy
Bahri Papila
Eda Karabulut Nayır
Ekin Eylem Ulaş
Faruk Batuhan Öner
Güzide Mertcan
Kıvanç Ermiş
Murat Tokmak
Mustafa Aydın
Müge Güney
Nalan Toprak
Onur Dursun
Orhan Eren
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Yasin Obuz
Yekaterina Sungu
MASTERCHEF TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2019 sezonunun şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu.
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