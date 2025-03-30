Tayfun Kahraman: Bu bayramın; Kızım Vera’dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum
Gezi Davası'ndan 35 aydır cezaevinde olan şehir plancısı Tayfun Kahraman, 'Ramazan Bayramı' mesajında "Bu bayramın; Kızım Vera’dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum" dedi.
Gezi Parkı davası nedeniyle yaklaşık 3 yıldır İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
“Silivri’den herkese selam. Uzun yıllardır görmediğim şehir plancısı meslektaşlarımla, çalışma ve yol arkadaşlarımla, birlikte yürümekten onur duyduğum Ekrem İmamoğlu ile ne yazık ki dört duvar arasında bayramlaştık" diyen Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:
"Tüm haksızlıklara ve zulümlere inat içimiz çok rahat. Çünkü bizler ülkemiz için ürettik, milletimiz için çalıştık, İstanbul’umuza gözümüz gibi baktık.
Şimdi de, kalbi bizlerle olan milyonların sıcak dayanışma duygularıyla güçlüyüz, umutluyuz.
Ramazan Bayramı’nın memleketimize barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Bu bayramın; Kızım Vera’dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum.”
Silivri’den herkese selam.— Dr. Tayfun Kahraman (@tayfun_kahraman) March 30, 2025
Uzun yıllardır görmediğim şehir plancısı meslektaşlarımla, çalışma ve yol arkadaşlarımla, birlikte yürümekten onur duyduğum Ekrem İmamoğlu ile ne yazık ki dört duvar arasında bayramlaştık.
Tüm haksızlıklara ve zulümlere inat içimiz çok rahat. Çünkü… pic.twitter.com/nUNmptRXve
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