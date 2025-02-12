Tayfun Kahraman, Özel’e kitabını hediye etti: 'Özgür günlerde, yakında buluşmak dileğiyle...'
Gezi davası hükümlüsü şehir plancısı Tayfun Kahraman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e imzaladığı kitabını gönderdi. Özel, "İnanıyorum ki adaletsizlik yakında son bulacak, Tayfun eşine ve biricik kızı Vera’ya kavuşacak" dedi.
İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu’nun ön sözüyle yayımlanan, "Adaleti Beklerken: Deprem, Siyaset, Kent" isimli kitabını imzalayarak gönderdi.
Özgür Özel, Kahraman’ın, "Adaleti beklerken umudumuz hiç tükenmeyecek, dayanışmayı hep birlikte büyüteceğiz. Özgür günlerde, yakında buluşmak dileğiyle... Silivri’den sevgi ve selamlarımla” sözleriyle imzaladığı kitabı, sosyal medya hesabından paylaştı.
Özel, şunları söyledi:
"Gezi Davası’nda, hepimizin yerine haksız yere tutuklu bulunan yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın kitabını aldım. Kitabın adı: 'Adaleti Beklerken'. Hepimiz adaleti bekliyoruz. Dayanışmayı büyüteceğiz ve özgür günlerde buluşacağız. İnanıyorum ki adaletsizlik yakında son bulacak, Tayfun eşine ve biricik kızı Vera’ya kavuşacak."
Gezi davasında, hepimizin yerine haksız yere tutuklu bulunan yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın kitabını aldım.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 12, 2025
Kitabın adı: “Adaleti Beklerken”
Hepimiz adaleti bekliyoruz.
Dayanışmayı büyüteceğiz ve özgür günlerde buluşacağız. İnanıyorum ki; adaletsizlik yakında son bulacak,… pic.twitter.com/YTltx37e5Q
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