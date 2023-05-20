TBB Genel Sekreteri Veli Küçük: Her okulda avukat olacak

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 03:00

Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu ilk turda olduğu gibi 8 gün uzaktaki ikinci turda da sandık güvenliğine ilişkin çalışmalar yapacak. Cumhuriyet, seçim gününde baroların alacakları önlemlere ilişkin Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu ile konuştu.

(Veli Küçük)

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri avukat Veli Küçük, “Çalışmalar, barolarımızla irtibatlı bir çerçevede yürütülüyor. Burada görev alan arkadaşlarımızla eğitim programı yaptık. Seçimle ilgili kılavuz hazırlayıp dağıtımını yaptık. 14 Mayıs’ta da yaklaşık 50 meslektaşımızın olduğu bir seçim güvenliği merkezi oluşturup, bilgilendirmeler yaptık. Aynısını 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yapacağız” dedi.

Küçük sözlerini şu şekilde noktaladı: “Türkiye genelinde 10 binden fazla meslektaşımızın sahada yer aldığı süreç 28 Mayıs’ta da devam edecek. Her okulda bir avukat olacak. Barolarımız, meslektaşlarımıza, baronun görevlisi olduğuna dair gözlemci kartı vererek sahada olmaya devam edecek”

(Hüseyin Köprülü)

"HER OKULA 2 AVUKAT"

İstanbul Barosu’nun sandık güvenliğine ilişkin yaptığı çalışmaları anlatan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Hüseyin Köprülü de, “Türkiye’de bugüne kadar her okulda bir avukat şeklinde görevlendirmeler yapılıyordu. İsteyen sandıklarda kendisi de görev alabiliyordu. İstanbul’da 1968 okul var. Dolayısıyla bu okulların hepsine en az iki tane meslektaşımızı görevlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili de kendi sistemimiz üzerinden bir başvuru ekranı açıyoruz. Oradan başvuran meslektaşlarımızı görevlendireceğiz. Birinci turda oluşturduğumuz bir çağrı merkezi vardı. Türkiye’nin her yerinden aranabiliyordu. Yine o hattı açık tutacağız. Belki biraz daha hatları arttıracağız” ifadelerini kullandı.