TBB'nin 'bant daraltma' başvurusuna 'kısmi' yanıt
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB), depremin ardından yaşanan sosyal medya bant daraltmasına ilişkin idari işlem ve mahkeme kararlarıyla ilgili Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yaptığı başvuru, talep edilen bilgi ve belgelerin “kurum içi düzenlemeler” kapsamında olduğu gerekçesiyle reddedildi. TBB, karara karşı dava açtı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan bant daraltma işlemiyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulundu. Başvuruda, “bant daraltma ya da erişimin engellenmesi sonucu doğuracak herhangi bir işlem uygulanıp uygulanmadığı, böyle bir uygulama gerçekleştirildiyse hangi kanuni düzenleme çerçevesinde yapıldığı” soruldu.
Kurum, “Dezenformasyon içerikli yayınların toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabileceği nedeniyle Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını, bu tedbirlerin hâkim tarafından onaylandığı”nı bildirdi ancak belgelere yer verilmedi.
TBB de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz etti. Kurul ise TBB’nin başvurusunu “istenilen bilgi ve belgelerin ‘kurum içi düzenlemeler’ kapsamında olduğu” gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetti. TBB ise kararı 3 Temmuz’da yargıya taşıdı.
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