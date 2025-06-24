Cumhuriyet Gazetesi Logo
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu görüşmesi başladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu görüşmesi başladı

24.06.2025 12:11:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu görüşmesi başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet ile görüşmesi başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu ile Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmede, geçen hafta Genel Kurul’da TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile Divan üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk arasında yaşanan tartışmanın ardından Öztürk’e verilen kınama cezası var.

İYİ Parti; tartışmalara neden olan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın ''Ermeni soyırımı'' söylemi ve Talat Paşa’ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle üç birleşim çıkarma cezası verilmesini ve konuşmasını Genel Kurul tutanaklarından çıkartılmasını talep ediyor.

 

İlgili Konular: #TBMM #Numan Kurtulmuş #Müsavat Dervişoğlu #görüşme

İlgili Haberler

Bahçeli çağrı yapmıştı: Numan Kurtulmuş 'komisyon' tarihi verdi
Bahçeli çağrı yapmıştı: Numan Kurtulmuş 'komisyon' tarihi verdi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "En kısa zamanda ümit ederim ki parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız" ifadesini kullandı.
Bülent Arınç'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' çağrısı: 'Meclis'in itibarına zarar veriyor'
Bülent Arınç'tan Numan Kurtulmuş'a 'Can Atalay' çağrısı: 'Meclis'in itibarına zarar veriyor' Eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç, yeniden TBMM Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği Numan Kurtulmuş’a cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay'la ilgili çağrıda bulundu.
DEM Parti'den Numan Kurtulmuş’a kritik çağrı!
DEM Parti'den Numan Kurtulmuş’a kritik çağrı! Meclis’te kurulması gündemde olan komisyon için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Artık sadece yeni şeyler söylemek yetmiyor, yeni şeyler de yapmak gerekiyor. Toplumun buna ihtiyacı var” dedi.