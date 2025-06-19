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DEM Parti'den Numan Kurtulmuş’a kritik çağrı!

DEM Parti'den Numan Kurtulmuş’a kritik çağrı!

19.06.2025 12:57:00
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Haber Merkezi
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DEM Parti'den Numan Kurtulmuş’a kritik çağrı!

Meclis’te kurulması gündemde olan komisyon için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Artık sadece yeni şeyler söylemek yetmiyor, yeni şeyler de yapmak gerekiyor. Toplumun buna ihtiyacı var” dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'de kurulması gündemde olan yeni komisyon için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un 'ivedilikle adım atması gerektiğini' söyledi.

"BİZİM BÜTÜN ÖNERİLERİMİZ HAZIR"


Doğan, “Sayın Kurtulmuş, komisyon için bir an önce yapılması gerekeni yapsın, siyasi partilerle görüşmelerde bulunsun. Bizim tüm önerilerimiz hazır. Artık sadece yeni şeyler söylemek yetmiyor, yeni şeyler de yapmak gerekiyor. Toplumun buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

Komisyon kurulması çağrısı ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelmişti. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda “Terörsüz Türkiye” hedefiyle Meclis’te partiler üstü bir komisyon kurulması önerisinde bulunmuş, bu çağrı siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

DEM Parti, öneriye temkinli yaklaşmakla birlikte, çözüm süreci ve toplumsal barış vurgusuyla sürece katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Ayşegül Doğan’ın son açıklamasıyla birlikte gözler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un atacağı adımlara çevrildi.


İlgili Konular: #Numan Kurtulmuş #Ayşegül Doğan #Dem Parti

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