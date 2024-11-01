TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla ilgili açıklama: ‘Böyle bir söz duymadım’

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:40

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:03

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis’in bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonda anayasa değişikliği tartışmalarını gündeme getiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Erdoğan’ın adaylık sorununa dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı eğer seçimleri yenilerse tekrar aday olamıyor ama Meclis tekrarlayacak olursa tekrar aday olabilme ihtimali var. Umarım bütün bu anayasa değişikliği, bu konudaki tekrar aday olabilme ihtimalinin tereddütlerini kaldırmak için yapılan girişimler değildir. Buna İYİ Parti olarak evet demeyeceğimizi defalarca söyledik” dedi. Görüşmelerin sonunda konuyla ilgili iddialara yanıt veren Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanının bir kere daha seçilmesini sağlamak gibi, Meclis’in böyle bir görevi olmadığı gibi anayasa çalışmalarında bugüne kadar bir tek kişiden bile böyle bir sözü duymadım. Dolayısıyla, lütfen, rica ediyorum önyargılar üzerinden bu anayasa süreçlerinin yürütülmemesi en doğru yoldur” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASADA İDEOLOJİ’ TARTIŞMASI

Daha önce AKP’nin seçim sloganı olan “Türkiye Yüzyılı” sözlerinin geçtiği Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Anayasa Konferansı’nda konuşan Kurtulmuş’un görüşmeler sırasında “Anayasaların içinde bir ideoloji olmamalıdır” demesi de tartışma yarattı.

Bu sözler üzerine İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk “Cumhuriyetin kurucu ideolojisi olamaz mı?” diyerek itiraz etti. Kurtulmuş da “Kurucu felsefesi zaten ilk dört maddeden kasıt odur. Yasin Bey yapma ya, sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum” karşılığını verdi. Oturumu yöneten AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem’in araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamayla Meclis’in bütçesi kabul edildi.