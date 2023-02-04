TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Başkanlık sistemi yeni bir tartışma değil

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:24

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 22:32

TBMM Başkanı ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde üniversite öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara değinerek 1988 yılında çıkardığı hukuk dergisinden bahsetti.

"ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞ ALDIK"

DHA'da yer alan habere göre Şentop, siyasete girmeden önce üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını hatırlattı ve öğrencilik dönemlerinde bir hukuk dergisi çıkardıklarını belirtti. Şentop, "Bu dergide Türkiye'nin sorunlarını ele alıyorduk. Kapak konusu başkanlık sistemiydi. 1988. Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki, 'Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir' diyor" şeklinde konuştu.

Şentop konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin geleceğe hazırlanması da gençlerin hazırlanması ve yetişmesiyle ilgili bir husus. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlarda Türkiye'nin dünyadaki güçlü, etkili, bölgesel ve küresel anlamda etkili olabilecek 3 veya 5 ülke sayıldığında mutlaka içinde Türkiye'nin bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi nüfus. Türkiye'nin nüfusu gerçekten kendi bölgesinden, dünyadan, baktığımızda, bereketli bir nüfus. Şu an Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var. Bu bir nüfus bereketidir. Tarihteki nüfus hareketliliği ülkelerin geleceğine dair tabir yapmamızda bize imkan veriyor. Bir coğrafyada, nüfus bereketi varsa, nüfus artışı varsa, orada geleceğe yönelik o ülkenin, devletin geleceğine yönelik olumlu gelişmeler tahlil edebilirsiniz."