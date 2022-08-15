TBMM Başkanı Mustafa Şentop cemaat destekli enstitüyü ziyaret etti, 'sevişirken soyunmayın' diyen Akşit'le görüştü

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:38

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ve gelini Ayşegül Akbulut'un evlilik töreni için geldiği Denizli'de Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Şentop ziyaret sırasında, geçmişte laikliği ve kadınları hedef aldığı skandal sözleriyle bilinen ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'le de görüştü. Görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Şentop, ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Denizli ziyaretimizde, Türkiye'nin ilk İslami İlimler Enstitüsü olan Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nü ziyaret ederek, akademik çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Okulumuzda kıymetli hocamız Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit ve gençlerle de sohbet etme imkânı bulduk."

CEMAAT VAKFININ DESTEĞİYLE

Saadet Partisi'ne yakın ve Cevat Akşit'in de köşe yazarı olduğu Milli Gazete'nin aktardığına göre Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü'nün kuruluşu Gaye Vakfı'nın desteğiyle oldu. Gaye Vakfı, 1994 yılında, İskenderpaşa cemaatinin önde gelen isimlerinden biri olan Cevat Akşit tarafından kurulmuştu. Halen Cevat Akşit'in oğlu Mehmet Sıddık Akşit'in başkanlığını yaptığı vakfa geçen yıl vergi muafiyeti getirilmişti. Vakfın Genel Müdürü Selim Kılıç kararı “Gaye Vakfı vergi muafiyeti statüsü kazandı. Vakfımızın müracaatına binaen, Maliye Bakanlığı’nın ‘vergi muafiyeti statüsüne uygunluk’ yazısı üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile vakfımız, ‘vergi muafiyeti statüsü’ kazanmıştır. Bu süreçte katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleriyle duyurmuştu.

'ÇIPLAK SEVİŞMEYİN', 'KADINLAR DAYAK YER', 'LAİKLİK YAHUDİ OYUNU'...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Kıymetli hocamız" diyerek bahsettiği Cevat Akşit, skandal sözleriyle hatırlanıyor. İskenderpaşa cemaatinin önde gelen isimlerinden biri olan Akşit, geçmişte Tv5 televizyonunda yaptığı bir konuşmada, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" demişti.

Cevat Akşit, 2017'de TV 8'de konuk olarak katıldığı Ramazan programında da regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınları hedef almış ve "O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler" diye konuşmuştu.

Akşit, 2018'de Superhaber'e verdiği röportajda da “Laiklik, Yahudinin oyunudur. Yahudiler laikliği hiç kabul etmedi ama dünyaya kabul ettirdiler, kendileri fedakarlık etmiyor ama milletleri kullanmak, birbirine düşürmek için sadece İslam’a değil hıristiyanlara da öyledir" ifadelerini kullanmıştı.

"Kadın sünneti"ni de savunan Akşit, “Kadınların üreme organlarından fazla kalan kısmın kesilmesi gerekir. Ki kadınlar kötü yola düşmesin....” görüşünü savunmuştu.