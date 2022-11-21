TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karkamış için taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Karkamış’ta masum çocuklarımızı, sivillerimizi ve bir okulumuzu hedef alan hain terör örgütü PKK/YPG’nin roket saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere şehadete yükselen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan roket saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlar için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Şentop’un mesajı şöyle:
“Karkamış’ta masum çocuklarımızı, sivillerimizi ve bir okulumuzu hedef alan hain terör örgütü PKK/YPG’nin roket saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere şehadete yükselen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracaktır. Yüce Milletimiz desteği, yüreği ve duasıyla Mehmetçiğimizin yanındadır.”
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