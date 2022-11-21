Son Dakika: CHP'li Mahir Polat'ın amcasının torunu Karkamış saldırısında yaşamını yitirdi

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:05

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karkamış’ta yaşanan hava saldırısında amcasının torunu Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

(Mahir Polat)

Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.”