TBMM Başkanvekili ile AKP'li Akbaşoğlu arasında gerginlik: 'Siyasi edebe davet ediyorum'

14 Haziran 2022 Salı, 21:52

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti'nin TMSF'ye devredilen şirketlerin faaliyetlerine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi istemiyle geçtiğimiz ay verdiği Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurul’da görüşülmesine ilişkin grup önerisi ele alındı.

CHP Grubu adına öneri üzerine söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık konuşmasını sürdürürken, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu müdahale etti.

Akar, Akbaşoğlu'nu uyarırken, "Bir daha müdahale ettiğinizde bir beş dakika daha konuşturacağım. Bırakın da ben yöneteyim bunu. Lütfen, usulüm hakkında bir sıkıntınız varsa usul tartışması açarsınız" dedi.

Bunun üzerine Akbaşoğlu, "Prensiplerimden vazgeçmem dediniz, üçüncü kez bir dakikayı uzatıyorsunuz. Demek ki işinize geldiğinde prensiplerinizden vazgeçtiğinizi gösteriyorsunuz. Prensiplerinizden vazgeçmeyin diyorum" diye karşılık verdi.

“SİYASİ EDEBE DAVET EDİYORUM”

Akar da Akbaşoğlu'na, "Sayın Akbaşoğlu, sizi siyasi edebe davet ediyorum. Sizi siyasi edebe davet ediyorum. Arkada özel olarak konuştuğumuz şeyleri, özel konuştuğumuz sohbet ettiğimiz şeyleri burada açıkladığınız için sizi siyasi edebe davet ediyorum, bir. İki, siz grubunuzu yönetin, ben Meclis'i yöneteceğim. Oturun yerinize. Terbiyesizlik yapma" karşılığını verdi.

“AYRIM YAPMIYORUM”

Akbaşoğlu'nun ayağa kalkarak itirazlarını sürdürmesi üzerine Akar, "Oturun yerinize. Sayın Akbaşoğlu, benim ile ilgili sıkıntınız varsa usul tartışması açarsanız. Evet, prensiplerimden biridir milletvekillerini kürsüde konuşturmak. Sizin arkadaşlarınızda da aynı şeyi uyguluyorum, benim arkadaşlarıma da aynı şeyi uyguluyorum. Hiç fark etmiyor. Ayrım yapmıyorum. Bundan sonra size özel ilgi göstereceğim" dedi ve sözü kürsüde konuşmasını sürdürmek isteyen CHP'li Arık'a verdi.