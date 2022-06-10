Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik iddiası

10 Haziran 2022 Cuma, 20:04

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlunun da katıldığı törende, 11 Haziran’da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray başkanı Burak Elmas ile başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.

Spor Gecesi programında Haluk Yürekli, Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşadığı iddia edilen gerginliği anlattı. Buna göre ikili arasında şu polemik yaşandı.

Adnan Polat: "Bu birlik ve beraberlik tablosu her zaman yaşansın."

Eşref Hamamcıoğlu: "(Elmas'ı göstererek) bu birlik olmaz"

Burak Elmas: "Sen varsın diye olmaz diyorum."

Eşref Hamamcıoğlu: "Kaşınma"

Burak Elmas: "Esas sen kaşınma"

Adnan Polat: "Beyler burası yeri değil"



