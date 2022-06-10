Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik iddiası
Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray başkanı Burak Elmas ile başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlunun da katıldığı törende, 11 Haziran’da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.
Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray başkanı Burak Elmas ile başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.
Spor Gecesi programında Haluk Yürekli, Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşadığı iddia edilen gerginliği anlattı. Buna göre ikili arasında şu polemik yaşandı.
Adnan Polat: "Bu birlik ve beraberlik tablosu her zaman yaşansın."
Eşref Hamamcıoğlu: "(Elmas'ı göstererek) bu birlik olmaz"
Burak Elmas: "Sen varsın diye olmaz diyorum."
Eşref Hamamcıoğlu: "Kaşınma"
Burak Elmas: "Esas sen kaşınma"
Adnan Polat: "Beyler burası yeri değil"
Video Haberler
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu
- Bakanlık 'yeni adım' dedi, dolar yeniden fırladı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor