TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'teki bütçe görüşmeleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Önder'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder, divanda rahatsızlandı.
Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın kürsüde konuşmasının bittiği sırada teşekkür eden Önder, birleşime 40 dakika ara verdiğini söyledi. Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Alınan bilgiye göre, Önder'in hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi. Oturumun devamına, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık edecek.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahade altına alındı. Durumu iyi olan Önder, gerekli kontrollerinin yapılması için bu gece hastanede dinlenecek" denildi.
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