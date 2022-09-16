TBMM çalışanı Sezgin Okur yaşamını yitirdi: Ailesi, Okur’un ölümünde ‘ihmal olduğunu’ belirtiyor…

16 Eylül 2022 Cuma, 14:35

TBMM’de yaklaşık 25 yıldır görev yapan ve gerek milletvekillerinin gerekse gazetecilerin yakından tanıdığı Sezgin Okur, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Okur, Meclis Muhalefet Kulisi’ndeki çay ocağında görev yaptığı sırada, “kendisini iyi hissetmeyerek, sol kolunda uyuşma” gibi belirtilerle, saat 15.30 - 16.00 arasında, TBMM yerleşkesinde yer alan Meclis Hastanesi’ne gitti.

Burada Okur’a ilk müdahale yapıldı. Ancak Okur’un, yapılan ilk müdahalede “Tetkiklerde bir şey yok” denilerek, “evine gönderildiği” ileri sürüldü. Okur’un şikayetlerinin devam ettiği, evine gittikten bir, iki saat sonra da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ailesi ise “Okur’un ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini” düşünüyor.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Okur’un yaşamını yitirmesinin ardından pek çok milletvekili de sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda Okur için başsağlığı dileklerini iletti.

O mesajlardan bazıları şöyle:

CHP’li Tuncay Özkan: Meclisimizin emektarlarından Sezgin Okur’u, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

TBMM İdare Amiri, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal: TBMM’de görev yapan mesai arkadaşımız Sezgin Okur, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilerim.

CHP’li Veli Ağbaba: Meclisimizin emektar personellerinden Sezgin Okur’un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Çok uzun yıllar birlikte çalıştığımız Meclisimizin emekçilerinden Sezgin Okur’u kalp krizi nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsünü paylaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

CHP’li Levent Gök: TBMM’nin güler yüzlü ve çalışkan personeli Sezgin Okur’un ani vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.

CHP’li Gülizar Biçer Karaca: Meclis emektarlarından Sezgin Okur’u geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettiğimiz haberini üzülerek öğrendim. Sezgin Okur’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum.

MHP’li Lütfi Kaşıkçı: TBMM’den mesai arkadaşımız olan Sezgin Okur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İYİ Partili Metin Ergun: TBMM’de muhalefet kulisinde bizlere yardımcı olan Sevgili Sezgin Okur’un kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Sezgin kardeşime Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Çok üzüldüm. Sezgin kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine taziyelerimi ve baş sağlığı temennilerimi iletiyorum. Sezgin, mekanın cennet olsun inşallah.