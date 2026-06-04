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TBMM'de gözler Salı gününe çevrildi: Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' açıklaması

TBMM'de gözler Salı gününe çevrildi: Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' açıklaması

4.06.2026 14:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TBMM'de gözler Salı gününe çevrildi: Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' açıklaması

CHP'nin Salı günü TBMM'de gerçekleştireceği grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı açıklanmıştı. Kılıçdaroğlu bugün konu hakkındaki soruya, "Umarım, hep beraber..." yanıtını verdi.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu ardından bir basın mensubunun, "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz" yorumuna yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, dün yaptığı açıklamada, Salı günü Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grup toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Bunun ardından seçilmiş CHP yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, Meclis Başkanlığı'nın daha önce yapılmış bir başvuruya verdiği yanıtı anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

“Meclis Başkanlığı’na bir yazı yazıldı, salı günkü grup toplantısının yapılmaması için. Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki ‘Siyasi partilerin kendi gruplarını nasıl düzenleyecekleri, kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Buna göre CHP kendi iç yönetmeliğine uygun bir seçim yapmıştır. Grup Başkanı bellidir. Grup Başkanvekilleri bellidir.

Dolayısıyla bu konuda müdahalemiz söz konusu olamaz.’ Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis Başkanı'nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.”

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel

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