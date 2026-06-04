Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Timur Soykan hakkında suç duyurusu

Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV programında Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Soykan, "Çok önemli bir belediye başkanını Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu bu kişiye 'itirafçı ol, İBB davasını büyüt' diyor. O belediye başkanı ve yakınlarının onayını almadığım için ismini açıklayamıyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Soykan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sönmez, BirGün yazarı Timur Soykan hakkında Kılıçdaroğlu adına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"ŞÜPHEM YOK"

Gelişmeler sürerken gazeteci Timur Soykan'dan suç duyurusuna yanıt geldi. Soykan, haberinin doğruluğundan şüphesi olmadığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soykan, "Kılıçdaroğlu hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Haber kaynağımı basın etiği gereği açıklamayacağım. Umarım Silivri Cezaevi’nde tutuklu Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu’nun teklifini açıklayacaktır. Haberin doğruluğundan şüphem yok" ifadelerini kullandı.