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'Telefon görüşmesi' iddiası: Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

'Telefon görüşmesi' iddiası: Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

4.06.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Telefon görüşmesi' iddiası: Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. ABB tarafından yapılan açıklama ile söz konusu iddia yalanlandı.
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark mitingi sonrası CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

ABB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 

Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşesinde, Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin konuya ilişkin sözlerine yer vermişti. Kılıçdaroğlu'na yakın isim, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu aradığını iddia etmişti. Ayrıca Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim" dediği öne sürülmüştü.

"İFADELERİN TAMAMI ASILSIZ"

ABB'den yapılan açıklamada, "Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta kendilerine o gün Mansur Yavaş’ın kimlerle telefonda konuştuğu kayıtları dahi iletilirdi."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, 30 Mayıs günü Ankara Güvenpark'ta yurttaşlarla bayramlaşma buluşması yapmıştı.

Özel, buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gelmişti. Buluşmanın ardından Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirilmişti.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Mansur Yavaş

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