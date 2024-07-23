TBMM Genel Kurulu ay sonuna kadar aralıksız çalışacak
AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, partisinin milletvekillerine ilettiği notta, TBMM Genel Kurulu'nun 31 Temmuz'a dek aralıksız çalışacağını bildirdi.
AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM çalışma takvimine ilişkin partisinin milletvekillerine ilettiği bilgilendirme notunda, vergi, yargı paketi, öğretmenlik mesleği ve ticaret kanun teklifleri başta olmak üzere çalışmaların aralıksız sürdürülerek, 31 Temmuz'a kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Partisinin milletvekillerine TBMM'nin çalışma takvimini ileten Leyla Şahin Usta, milletvekillerinden programlarını buna göre belirlemelerini ve hassasiyet göstermelerini istedi.
5 GÜNDE 3 KANUN GÖRÜŞÜLECEK
Çalışma takvimine göre, TBMM Genel Kurulu 31 Temmuz'a kadar ara vermeden çalışacak. TBMM Genel Kurulu'nda bugün ve yarın vergi kanun teklifi görüşülecek. 25 Temmuz Perşembe günü ise yargı paketi ele alınacak.
TBMM Genel Kurulu'nda 26 Temmuz Cuma ve 27 Temmuz Cumartesi günü Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi görüşülecek.
Genel Kurul'da, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar, e-ticaret, asker gönderme tezkeresi ve diğer bitecek kanun tekliflerinin görüşmeleri tamamlanacak.
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